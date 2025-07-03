30 Yıllık Beslenme Uzmanı Açıkladı: Bu Yiyecekleri Buzluğa Attığınız An Bozuluyor

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Evde uzun süre saklamak amacıyla birçok yiyecek buzluğa konulsa da, bazı gıdalar için bu yöntem ciddi kalite kayıplarına neden olabiliyor. Uzmanlar, yanlış dondurma alışkanlıklarının hem lezzeti hem de besin değerini yok ettiğine dikkat çekiyor.

Fazla gelen ya da bozulmasından endişe edilen yiyecekleri derin dondurucuya koymak pratik bir çözüm gibi görünse de, bazı gıdalar için bu uygulama istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Dokusal bozulmalar, ayrışan yapılar ve kaybolan besin değerleri derin dondurucunun riskli yüzünü ortaya koyuyor.

İşte uzmanlara göre kesinlikle dondurulmaması gereken 7 yaygın gıda:

1. YEŞİLLİKLER (Marul, Roka, Maydanoz vb.)

Yüksek oranda su içeren yapraklı sebzeler dondurulduğunda hücre yapısı zarar görür. Çözüldüğünde lapa gibi olur ve salatalarda kullanılamaz hale gelir.

2. SÜT VE YOĞURT

Süt ürünleri dondurulduğunda içerisindeki su ve yağ ayrışır. Bu da tanecikli, kesilmiş bir dokuya neden olur. Pişirmede kullanılabilir ama taze halindeki lezzet ve kıvamı vermez.

3. KABUKLU YUMURTA

Yumurtanın içeriğindeki sıvı donduğunda genleşerek kabuğunu çatlatır. Bu durum bakteri riskini artırır. Yumurtayı dondurmak istiyorsanız, kabuksuz ve çiğ halde, iyice karıştırarak saklamalısınız.

4. ÇİĞ PATATES

Dondurulmuş patates nişastasını şekere dönüştürür. Bu da çözülme sonrası süngerimsi ve tatsız bir doku oluşturur. Özellikle kızartmalarda başarısız sonuçlara yol açar.

5. KARPUZ VE KAVUN

Su oranı yüksek olan bu meyveler donunca dokusal bütünlüklerini kaybeder. Çözüldüğünde çamurumsu, tatsız bir hale gelir. Serinletici etkisi tamamen yok olur.

6. MAYONEZ VE KREMALI SOSLAR

Donduktan sonra yağları ayrışan bu soslar hem görsel hem de tat açısından bozulur. Ayrıca mayonez gibi çiğ yumurta içeren gıdaların dondurulması sağlık açısından risklidir.

7. BAZI PEYNİR TÜRLERİ

Beyaz peynir, krem peynir ve yumuşak peynirler donduktan sonra süngerimsi hale gelir, kıvamını ve lezzetini kaybeder. Sert peynirler daha dayanıklı olsa da ideal saklama buzdolabında olmalı.

Kaynak: Haber Merkezi