Manisa'da üretildi, Kütahya'da satıldı: Yoğun ilgi görüyor, kilosu 70 TL!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinden getirdiği asma yapraklarının kilosunu ilçede 70 TL’den satışa sunan Kadir Önal, yaklaşık üç ay süresince toplaması yapılan asma yapraklarının üzüm üreticilerinin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

İlçe halkı tarafından bidonlarda salamura yapılan bağ yaprakları kış aylarında tüketilmek üzere buzdolabı ve derin donduruculara konuluyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Türk mutfağının en önemli yemeklerinden birisi olan yaprak sarmaya ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirler rağbet gösteriyor.

ASMA YAPRAĞI

Asma yaprağı, üzüm asmasının yapraklarından elde edilen ve mutfakta çeşitli yemeklerde kullanılan bir malzemedir.

Asma Yaprağının Faydaları:

- Vitamin ve Mineraller: Asma yaprağı, A vitamini, C vitamini, K vitamini, potasyum ve magnezyum gibi besinleri içerir,

- Antioksidanlar: Asma yaprağı, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,

- Sindirim Sistemi: Asma yaprağı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler,

- Kan Basıncı: Asma yaprağı, potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Kalp Sağlığı: Asma yaprağı, antioksidan ve lif içeriği sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

- Diyabet: Asma yaprağı, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir,

- Kilo Verme: Asma yaprağı, düşük kalorili ve yüksek lifli bir besin olması nedeniyle kilo vermeyi destekler. Tokluk hissi verir ve metabolizmayı hızlandırır,

- Cilt Sağlığı: Asma yaprağı, C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirir.

Asma Yaprağının Kullanım Alanları:

- Dolma: Asma yaprağı en çok dolma yapımında kullanılır. Pirinç, kıyma, soğan ve baharatlarla doldurularak fırınlanır veya haşlanır,

- Sarmalar: Asma yaprağı, sarmalar yapımında da kullanılır. Pirinç, bulgur, ıspanak ve baharatlarla doldurularak fırınlanır veya haşlanır,

- Salatalar: Asma yaprağı, salatalarda da kullanılabilir. Taze veya salamura asma yaprağı, salatalara lezzet ve besin değeri katar,

- Zeytinyağlılar: Asma yaprağı, zeytinyağlı yemeklerde de kullanılabilir. Enginar, barbunya ve bamya gibi zeytinyağlı yemeklerde kullanılabilir,

- Turşu: Asma yaprağı, turşu yapımında da kullanılabilir. Salamura asma yaprağı, baharat ve sirke ile birlikte turşu yapılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem