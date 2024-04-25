THY'den evcil hayvanı olan yolculara özel hizmet: İstanbul Havalimanı’na 'Pet Lounge' kuracak

Türk Hava Yolları (THY), evcil hayvanların uçağa kabulü kriterleri üzerinde olan ve kabin içinde taşınması mümkün olmayanlar için İstanbul Havalimanı’nda bir 'Pet Lounge' kuracak.

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THY'den evcil hayvanı olan yolculara özel hizmet: İstanbul Havalimanı’na 'Pet Lounge' kuracak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından 'Pet Lounge' projesi hakkında paylaşımda bulundu.

Bolat paylaşımında, 'Business ya da ekonomi fark etmez, kabinde hayvan dostlarımız belli kurallar içerisinde taşınıyor. Evcil hayvanınız ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmiyorsa ve kafes ebatları 23 cm yükseklik, 30 cm genişlik ve 40 cm uzunluk boyutlarını aşmıyorsa, hayvanınızı uçağın kabin bölümünde taşıyabiliyoruz.

Bu kriterler üzerinde olan ve kabin içinde taşınması maalesef mümkün olmayan dostlarımız da dahil evcil hayvanlarınızın uçuş öncesindeki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve uygun koşulları sağlamak adına İstanbul Havalimanı'mızda bir 'Pet Lounge' üzerinde çalışıyoruz. Bu sene içerisinde de tamamlanmasını hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

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