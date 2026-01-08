Lodos Kabusu Başladı! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 65 İl İçin Tehlike Çanları Çalıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde lodosla birlikte sağanak yağışlı bir hava dalgası etkili oluyor. Yeni haftaya rüzgâr ve yağışla giren yurtta, aralarında büyük şehirlerin de bulunduğu 65 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında ise kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.

Uzmanlara göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde lodos zaman zaman kuvvetlenirken, yağışlar da geniş bir alana yayılacak. İç kesimlerin yüksek noktalarında ise karla karışık yağmur görülebilecek.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların büyük bölümde yağmur ve sağanak şeklinde olması, kıyı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanağa dönüşmesi öngörülüyor. Marmara’nın batısı, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ile Konya’nın güney ve batı çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri, Toroslar ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar geçişleri yaşanabilir.

LODOS ZAMAN ZAMAN FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Rüzgarın güneyli yönlerden eseceği ve özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz’de etkisini artıracağı bildirildi. Meteoroloji, rüzgâr hızının yer yer 60 ila 90 kilometreye ulaşabileceğini belirterek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve deniz ulaşımında aksamalara karşı uyarıda bulundu.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu ile iç kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar bulunan eğimli alanlarda çığ riski sürüyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklıkların normallerin biraz altında kalabileceği ifade ediliyor. Olumsuz hava koşullarının önümüzdeki birkaç gün boyunca etkisini sürdürebileceği bildirildi.

