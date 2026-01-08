İstanbul’da Fırtına Alarmı! İDO ve Şehir Hatları Seferleri İptal

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferinin iptal edildiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

  • Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa (Saat 09.05)
  • Yenikapı-Yalova (Saat 09.45)
  • Yalova-Yenikapı (Saat 09.45)
  • Yenikapı-Yalova (Saat 11.45)
  • Yalova-Yenikapı (Saat 11.45)
  • Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy (Saat 12.30)

Şehir hatlarında ise iptal edilen seferler şöyle:

  • Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri (Saat 09.25)
  • Kabataş-Adalar Hattı Seferleri (Saat 09.00)
Kaynak: İHA

