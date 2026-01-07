AKOM İstanbul İçin Saat Verdi! Çığ, Fırtına, Sağanak... 36 il İçin Sarı Kodlu Alarm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ riski sürerken, Trakya’da gök gürültülü sağanak yağış, batı bölgelerde ise kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Meteoroloji ayrıca 36 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. AKOM ise İstanbul’da sağanak ve fırtınanın başlayacağı saatleri paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son bilgileri aktardı.

BATIDA LODOS VE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Çelik, yarın batı kesimlerde lodosla birlikte sağanak yağışların etkili olacağını belirterek şunları söyledi:

Perşembe günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli sağanak görülecek. Lodosun da aynı gün batı bölgelerin tamamında etkisini artırması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Cuma günü Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında ülke genelinde yağış beklendiğini ifade eden Çelik, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağını, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇECEK

Hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinde seyredeceğini aktaran Çelik, cuma gününden itibaren belirgin bir düşüş yaşanacağını söyledi.

Ankara’da perşembe ve cuma yağış bekleniyor, sıcaklıkların 12–14 dereceden 5 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken hafta sonu yağışların kent genelinde artacağı tahmin ediliyor.

İzmir’de ise hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK SAAT UYARISI

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da rüzgârın akşam 22.00’den itibaren kuvvetleneceği bildirildi. Perşembe sabah saatlerinden itibaren (08.00) fırtınanın 60–90 km/s hızla eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Sıcaklıkların ise perşembe gününden itibaren 8–10 derece birden düşerek kış değerlerine ineceği kaydedildi.

FIRTINAYA KARŞI DİKKAT

Batı bölgelerde esmesi beklenen rüzgârın; Kıyı Ege, Marmara’nın batısı ve İç Ege’de fırtına, bazı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şiddetine çıkabileceği ifade edildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulundu.

TRAKYA’DA KUVVETLİ SAĞANAK

Trakya’da yarın öğle saatlerinden sonra özellikle Edirne ve Kırklareli’nin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması istendi.

36 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji’nin yayımladığı uyarı haritasında 36 il sarı kodla işaretlendi. Uyarı verilen iller arasında şunlar bulunuyor:

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

Kaynak: Haber Merkezi