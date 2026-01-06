AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan Deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu! Çanakkale'de Korkutan Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.28'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD depremin 17.49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

