Kuvvetli Sağanak Geliyor! Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! O İllere Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Verilere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı bölgeleri yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Uyarıya göre yağışlar; Muğla’nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Yetkililer, sel, su baskını ve ani taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

SİS VE PUS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve sis beklendiği, bu nedenle görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.

RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK

Rüzgârın genel olarak güney yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette; güneydoğu bölgelerinde ise kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, bölgenin kuzeybatısının yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi