Tarlada 2, Markette 30 TL! Halka Ücretsiz Dağıtıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden biri olan Hatay'da bu yıl mandalina üretimi adeta patlama yaptı. Dalları neredeyse kırılacak kadar verimli olan mandalinada fiyatlar tarlada 2 TL seviyelerine kadar düştü.

ELDE KALINCA TONLARCASI ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Hatay halinden 5 TL'ye çıkan mandalinalarını satamayan üreticiler, ellerinde kalan tonlarca ürünü Samandağ ilçe merkezinde halka ücretsiz olarak dağıttı.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin batı tarafından bir don olayı yaşandı. Samandağ'da birkaç defa yaşadık ama bu yıl don bizi teğet geçti. Biz oda olarak bütün çiftçilere ülke ekonomisine katkı sağlamak adına harekete geçtik. Karşı tarafta don olmuş ve verim düştü. Biz de çiftçilerimize mandalinaya bakmasını ve önümüzdeki süreçte fiyat edebileceğini anlattık. Çabalar gösterdiğimizde şu anda hem rekolte hem de kalite anlamında güzel mandalina oluşturduk ama hasat edilmesi gereken mandalina, çok fazla talep görmüyor" dedi.

TARLADA 2 MARKETTE 30 TL

Bahçe ile market arasındaki fiyat farkına değinen Kamacı, "Bahçede mandalina 2 ila 4 TL arasından satılırken nakliye gibi bahaneler üreterek marketlerde 30 TL satılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA