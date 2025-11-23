Alanlarına Göre Dünyanın Devleri: İşte En Büyük 7 Ülke

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haritaya baktığınızda hemen dikkati çeken devasa ülkeler, sadece geniş topraklarıyla değil, sundukları doğal kaynaklar ve ekonomik potansiyelleriyle de dikkat çekiyor. Peki, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkeleri hangileri? İşte detaylar…

1. RUSYA: KARA YÜZEYİNİN DEVASA KAHRAMANI

17.098.242 km² ile dünyanın en büyük ülkesi Rusya, hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer alıyor. Farklı iklimler, geniş ormanlar, büyük nehirler ve sayısız göl, ülkenin ekolojik çeşitliliğini oluşturuyor. Zengin petrol, doğal gaz ve maden rezervleri ise Rusya’yı ekonomik anlamda güçlü bir aktör yapıyor.

2. KANADA: DOĞANIN VE KAYNAKLARIN CENNETİ

9.984.670 km² ile ikinci sırada yer alan Kanada, Kuzey Amerika’nın kuzeyinde, üç farklı denize kıyısı olan bir ülke. Kayalık Dağlar, Niagara Şelaleleri ve geniş ormanları, ülkenin hem turistik hem de biyolojik zenginliğini ortaya koyuyor.

3. ÇİN: TARİH VE TOPRAK BÜYÜKLÜĞÜNDE DEV

9.706.961 km² yüzölçümüyle Çin, geniş doğal alanları ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Çöller, sıradağlar, büyük ovalar ve okyanus kıyıları, ülkenin farklı ekosistemlerini oluşturuyor. Çin, hem coğrafi büyüklüğü hem de ekonomik gücüyle dünya sahnesinde önemli bir rol oynuyor.

4. ABD: ÇEŞİTLİLİĞİN VE GÜCÜN SİMGESİ

9.629.091 km² ile dördüncü sırada yer alan ABD, farklı iklim kuşakları ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkıyor. Teknoloji, kültür ve politika alanlarında küresel etkisiyle ülke, coğrafi büyüklüğünün ötesinde bir güç simgesi.

5. BREZİLYA: AMAZON’UN KUCAĞINDAKİ DEV

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya, 8.515.767 km² ile Amazon Ormanları’na ev sahipliği yapıyor. Tropikal yağmur ormanlarından geniş savanalara uzanan ülke, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem zenginliği bakımından dünya çapında önem taşıyor.

6. AVUSTRALYA: KITA VE ÜLKE AYNI ANDA

7.692.024 km² yüzölçümü ile Avustralya, çöllerden yağmur ormanlarına kadar farklı iklimleri bir arada sunuyor. Hem ekolojik hem de coğrafi açıdan benzersiz bir yapı sergileyen ülke, kıta olmanın avantajını yaşıyor.

7. HİNDİSTAN: COĞRAFİ ZENGİNLİK

3.287.263 km² ile listede yer alan Hindistan, farklı iklimler, çeşitli doğal yaşam alanları ve köklü kültürel geçmişiyle öne çıkıyor. Güney Asya’nın merkezinde bulunan ülke, hem nüfus hem de çeşitlilik açısından bölgenin en önemli aktörlerinden biri.

Kaynak: Haber Merkezi