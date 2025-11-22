La Nina Etkisi Başlıyor! Meteoroloji Uyardı: Kış Birden Bastıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla vedalaşmaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları 24 Kasım’dan itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini, özellikle İstanbul’da keskin bir soğuk şoku yaşanacağını duyurdu.

SICAKLIKLAR TERS YÖNE DÖNÜYOR

Kasım ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ayın son haftasında ani bir değişim gösterecek. Uzmanlara göre Türkiye genelinde ciddi bir soğuma etkisi başlayacak ve bu süreç en çok İstanbul’da hissedilecek.

SOĞUKLAR BU YIL ERKEN GELDİ

Son haftalarda yüksek kesimlerde görülen erken kar yağışlarının ardından atmosferdeki düzensiz yapı yeniden gündeme taşındı. Meteoroloji uzmanı kasım sonunda beklenen soğukların mevsim normallerine göre 7–10 gün erken geldiğini belirtti. Uzmanlar, jet akımlarındaki dalgalanmanın ve hızlanan basınç değişimlerinin bu yıl atmosferi daha “hassas ve tepkisel” hale getirdiğini ifade etti.

İSTANBUL’A 18 DERECELİK SOĞUK ŞOKU

Lodosla 20–23 derece aralığında devam eden İstanbul’da asıl düşüş 24 Kasım'dan itibaren başlıyor. Kentte sıcaklıklar kademeli olarak gerileyecek:

24 Kasım: 18°C

27–28 Kasım: 13°C

Gece: 8°C’ye kadar iniyor

Uzmanlara göre İstanbul’da hissedilen soğuk, birkaç gün içinde sert şekilde etkisini gösterecek.

27–28 KASIM’DA YAĞIŞLAR ŞİDDETLENECEK

Meteorologlar özellikle ayın 27’si ve 28’i için uyarılarını artırdı. Buna göre:

Marmara genelinde yağış olasılığı yükseliyor.

Batıdan gelen yeni sistemle birlikte yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir.

İç Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

LA NİNA KIŞI: 2025’E NASIL YANSIYACAK?

Pasifik’te eylül ayından beri devam eden orta şiddette La Nina koşulları, Türkiye’deki kış senaryosunu da etkiliyor. Uluslararası veriler ve uzman analizleri, bu yıl La Nina’nın etkisinin daha belirgin hissedilebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, Aralık ayında İstanbul’da güçlü kar ihtimali düşük, asıl kar senaryosu ocak–şubat döneminde güç kazanacak. Kıyı bölgelerinde kalıcı kar örtüsü yine zor görünüyor.



Türkiye, kasım sonunda başlayacak bu soğuma süreciyle birlikte kışa hızlı ve sert bir geçiş yapacak gibi duruyor. Bu nedenle uzmanlar vatandaşlara, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi