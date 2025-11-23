Türkiye, Küresel İklim Zirvesinin Ev Sahibi Oldu! Bakan Kurum’dan İlk Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürütülen müzakereler sonuç verdi. 196 ülkenin katılacağı COP31 İklim Zirvesi’nin ev sahipliğini Türkiye üstlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kararın resmileştiğini duyurarak "En anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz" dedi.

'VE NİHAYET'

Bakan Kurum, sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret, günler süren diplomatik müzakere… Ve nihayetinde COP31 Başkanı ve Ev Sahibi Türkiye! Ortak evimiz dünya için en anlamlı maratonu bugün başlatıyoruz." Kurum, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonunun bu süreçte belirleyici olacağını belirtti. Sıfır Atık girişiminin küresel ölçekte kazandığı ivmeye vurgu yaptı ve Türkiye’nin bu zirvede 'güvenin ve geleceğin adresi' olacağını vurguladı.

