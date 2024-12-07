Korkuluklara Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı

Sakarya’da köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokaktaki can dostların en zor anlarda yardımına koşuyor.

İTFAİYE EKİPLERİ KEDİNİN İMDADINA KOŞTU

Bu kez ise ekipler köprü korkuluğunun altına sıkışan yavru kedinin imdadına yetişti. Ekiplerce yapılan titiz çalışma neticesinde yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Korkuluklara Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı - Resim : 1

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, itfaiye erinin köprüdeki betonu iş makinesi yardımı ile kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardığı anlar yer aldı.

Korkuluklara Sıkışan Yavru Kediyi İtfaiye Kurtardı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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