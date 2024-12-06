Bitkin Şahinin İmdadına Jandarma Yetişti
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarım arazisinde bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı. Şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşama geri salınacak.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Kıyıkavurgalı köyü mevkisinde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri, tarım arazisinde bitkin halde bir şahin buldu.
DOĞAL YAŞAMA BIRAKILACAK
Yapılan ilk kontrollerin ardından koruma altına alınan şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, şahinin yaralarının tedavisi için gerekli müdahalelerin yapılacağını ve sağlık durumunun düzelmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
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