DSÖ ‘Kanser Saçıyor’ Diyerek Uyardı: Duyanlar Apar Topar Lavaboya Döküyor

UZMANLAR TÜKETİCİLERİ UYARIYOR

Beslenme uzmanı ve gıda aktivisti Courtney Swan, yulaf sütü tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirterek, bu konuda tüketicileri uyardı. Swan, glifosatın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

GLİFOSAT VE KANSER İLİŞKİSİ

DSÖ'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, 2015 yılında glifosatı 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırmıştı. Bu sınıflandırma, Avrupa Birliği genelinde herbisit kullanımına yönelik yasakların tartışılmasına yol açtı. Ayrıca, Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından 2023 yılında yapılan bir çalışmada, glifosata maruz kalan çiftçilerin hücresel yaşlanma hızlarının ve oksidatif stres seviyelerinin daha yüksek olduğu tespit edildi.