Konya'da rüyasında gördü, tarlasında ortaya çıktı!

Konya’nın Karapınar ilçesinde aynı günde 1’i evin yakınındaki arazide, 2’si de farklı mevkide aynı tarlada olmak üzere 3 yeni obruk meydana geldi.

Obruğun yaklaşık 100 metre ilerisinde evi bulunan ve tarlanın sahibi olan çiftçi Fatih Şık'ın yaklaşık 1 ay önce buğday hasadı gerçekleştirdiğini belirtti.

RÜYASINDA DEPREM VE GÖÇÜK GÖRDÜ

Tarla sahibi Fatih Şık, obruk oluşumu öncesinde yaşadıklarını anlatarak, "Gece hayvanlara depoya su doldurdum. Su bulanık geldi. Acaba buradan mı başka yerden mi diye içime korku girdi. Kendi yerimde olacağı hiç aklıma gelmedi. Muhakkak yeraltında oynama, deprem mi oluyor diye aklıma geldi. Depodaki bulanıklıktan sonra kuyuyu durdurdum. Yattık ama rüyamızda hep böyle deprem gibi, göçük gibi şeylerle uğraştım. Karapınar’a gittim. Çobanım telefon açtı, ‘Obruk oluştu. Tam elimi yıkarken ses oldu, gürledi’ dedi. Koşarak gitmiş, vardığında da hala göçüyormuş. Ondan sonra bana bana haber gönderdi. Videosunu çekti gönderdi. Öylece haberim oldu" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN RIZKI İÇİN BURADAYIM"

Fatih Şık, "Evime çok yakın, yaklaşık 100 metre var yok arasında. En azından yaşadığımız yer değil, hayvanım orada değil... Allah bir daha böyle sıkıntı göstermesin. Derinliği yaklaşık 40 metre gibi, çapı da 50 metre gibi olabilir. Çevresinde ürünler ekili. Hayvancı olduğumuz için mısırımız var, ekin ekiliydi, hasat ettim. Geçen yıldan hafif bir çatlak vardı ama yerini ekmiyordum, korkuyordum. Yanını ekmedim. Hatta 3-5 metre mesafeli koyduğum halde ektiğim yere kadar genişlemiş. Tedirgin oldum, burada ekmek yiyorum, su içiyorum, çocuklarımın rızkı için buradayım. Ama korkuttu, canımız Allah’a emanet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem