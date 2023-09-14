Hafızanın en güçlü dostu! 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde beyni tıkır tıkır çalıştırıyor

Aksam.com.tr'deki habere göre; Osman Müftüoğlu, unutkanlık problemine faydalı olabilecek 3 baharat tavsiyesinde bulundu. Ayrıca takviye vitaminler konusunda da tavsiyede bulunan Osman Müftüoğlu, hafıza için öneride bulundu. İşte hafıza için gerekli olan o baharatlar…

Unutkanlık ve hafıza yavaşlığı pek çok insanın şikayetçi olduğu konuların başında geliyor. Osman Müftüoğlu, bellek dostu olan baharatları sıraladı. Ayrıca vitaminler hakkında da bilgi verdi. Pek çok kişinin unutkanlık ve hafıza şikayetlerine çözüm olabilecek öneri, oldukça ilgi çekti.

Bellek Dostu 3 Baharat: Zerdeçal, safran ve kimyon.

HAFIZA DOSTU BAHARATLARIN FAYDALARI



Osman Müftüoğlu'nun önerdiği bellek dostu baharatların birçok faydası bulunuyor. Osman Müftüoğlu'nun bellek için önerdiği baharatların diğer faydalarını sizler için derledik. Hafıza dostu baharatların diğer faydalarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Zerdeçal:

BDNF hormon seviyelerinin yükselmesine yardımcı olan zerdeçal, yaşlanmaya bağlı olan beyin fonksiyonlarındaki bozulmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle hafızanın güçlenmesine faydalı olur. Beyinde yeni hücre oluşumunu sağlar.

Safran:

Antioksidan bakımından zengin olan safran, yaşa bağlı olarak meydana gelen zihinsel bozukluklara karşı faydalı olabiliyor. Ayrıca hafıza kaybına iyi gelir.

Kimyon:

Beyin sağlığını korumaya yardımcı olan kimyon, hafızanın kuvvetlenmesine de fayda sağlar. Ayrıca kemik sağlığına iyi gelir, sindirim sistemini kolaylaştırır, solunum sistemine iyi gelir, cildi güzelleştirme etkisi bulunur ve kansızlığa karşı faydalı olabilir.

Hafızayı geliştiren 5 öneri

1. Düzenli Egzersiz Yapın

Beyninizi düzenli egzersizlerle çalıştırarak hafızanızı güçlendirebilirsiniz. Yapılan araştırmalar, aerobik egzersizlerin hafızayı güçlendirdiğini göstermektedir. Yürüyüş, koşu, bisiklet sürme gibi aktiviteler düzenli olarak yapılmalıdır.

2. Sağlıklı Beslenin:

Beynin işleyişi için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlıklı besinlerden almak hafızayı güçlendirmek için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, B vitamini, C vitamini, E vitamini gibi besinleri içeren gıdalar tüketilmelidir. Ayrıca, düzenli olarak su tüketmek de beyin fonksiyonları için önemlidir.

3. Yeni Şeyler Öğrenin:

Beyin sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek istemektedir. Yeni bir dil öğrenmek, müzik aleti çalmak, resim yapmak gibi aktiviteler hafızanızı güçlendirebilir. Yeni şeyler öğrenmek, beyne yeni sinapslar oluşturarak hafızayı güçlendirmektedir.

4. Uyku Düzeninize Dikkat Edin:

Uyku, beyin fonksiyonları için önemlidir. Uyku sırasında beyin hafızadaki bilgileri işleyerek hafızanın güçlenmesine yardımcı olur. Düzenli uyku düzeni oluşturmak, hafızanın güçlenmesi için önemlidir.

5. Zihninizi Dinlendirin:

Zihninizi dinlendirmek, stresi azaltmak ve hafızayı güçlendirmek için önemlidir. Meditasyon, yoga gibi aktiviteler zihni dinlendirerek hafızayı güçlendirebilir.

Kaynaklar: Gercekgundem.com, Aksam.com.tr, Youtube.com