Müge Anlı'dan canlı yayında beklenmedik itiraf! Duyan herkes buz kesti

oda tv'nin derlediği habere göre; Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen Müge Anlı herkesi şaşkına çevirdi.

MÜGE ANLI NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Müge Anlı'nın özür dilemesi herkesi şaşırtırken kullandığı ifade ise uzun süreli sessizliğe neden oldu.

Müge Anlı, canlı yayında söylediği sözleri geri aldı, "Öyle söyledim ama nankörlük ettim. Allah affetsin" dedi.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

Kaybolma riski olan vatandaşlara sevgi izi yaptırılmasına ön ayak olan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sözleri programa damga vurdu. Ünlü gazeteci, bu uygulamanın önemine de değindi. Şevki Hoca'nın "Uluslararası düzeyde ödül almış bir şeyden bahsediyoruz" sözleri üzerine "Türkiye'de ödül yok anacığım. Yurt dışından geliyor. Yazık aslında üzülüyorum memleketim adına" ifadesini kullandı.

"SÖZLERİMİ GERİ ALIYORUM"

Mynet'te yer alan habere göre; sevgi izi uygulamasına ilişkin yayınlanan görüntülerin ardından duygusallaşan Müge Anlı, "Sözümü geri alıyorum bak. İnsanoğlu nankör. Ödül aslında bu. Ödülü birilerinin vermesine gerek yok. Ödülü halk verir. Alıyoruz, Allah'a şükürler olsun." dedi.

"NANKÖRLÜK ETTİM"



VTR öncesi söylediği sözleri anımsatan Müge Anlı şu ifadelere yer verdi:

"Öyle söyledim ama nankörlük ettim. Allah affetsin. Yani Amerika'dan ödül gelmiş falan... Onlar daha başka bakıyorlar olaylara. Biz de öyle bir şey olmasa da takdir ediyorlar. Polis arıyor 'Allah razı olsun işimi kolaylaştırdın' diyor, halk da aynı şeyi söylüyor. En büyük ödül bu yani. Sözümü geri aldım."

EMEKLİ OLACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Müge Anlı'nın emekli olacağı ve ekranlara veda edeceği öne sürülmüştü. Bu iddia doğru çıkmadı ve Müge Anlı yayınlarına kaldığı yerden şimdilerde devam ediyor.