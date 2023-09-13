Elektrik süpürgesinin daha güçlü çekmesini sağlayan teknik! Hiç denememiştik

Elektrik süpürgeleri ev temizliğinde vazgeçilmez bir araçtır. Ancak bazen, süpürgenin çekiş gücü yetersiz kalabilir ve temizlik işlemi zorlaşabilir. Neyse ki, elektrik süpürgesinin daha güçlü çekmesini sağlayan teknikler mevcuttur. Bu teknikleri denemediyseniz, işte size elektrik süpürgesinin daha iyi çekmesi için 5 tüyo.

1. Filtreleri Temizleyin



Elektrik süpürgesi filtreleri, toz ve kirin birikmesi nedeniyle tıkanabilir. Bu da süpürgenin çekiş gücünü azaltır. Filtreleri düzenli olarak temizleyerek, süpürgenizin daha iyi çekmesini sağlayabilirsiniz.

2. Hortumu Kontrol Edin



Süpürge hortumları da zamanla tıkanabilir veya bükülebilir. Bu nedenle, hortumun tıkalı olup olmadığını ve düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Hortumda bir tıkanıklık varsa, süpürge daha az güçlü çekebilir.

3. Farklı Başlıklar Deneyin



Elektrik süpürgesi başlıkları, farklı zeminler için tasarlanmıştır. Halılar, ahşap zeminler ve fayanslar için farklı başlıklar kullanılması gerekir. Doğru başlık kullanarak, süpürgenizin daha iyi çekmesini sağlayabilirsiniz.

4. Fırçalama Tekniğini Değiştirin



Bazı zeminlerde, süpürgeyi farklı bir açıyla veya daha yavaş bir hızda kullanmak daha etkili olabilir. Fırçalama tekniğini değiştirerek, süpürgenin daha iyi çekmesini sağlayabilirsiniz.

5. Güç Ayarını Kontrol Edin



Süpürge güç ayarı, farklı zemin tipleri için değiştirilebilir. Daha sert bir zeminde, daha yüksek bir güç ayarı kullanmak daha etkili olabilirken, daha hassas bir zeminde daha düşük bir güç ayarı kullanmak daha iyidir. Süpürge güç ayarını doğru şekilde ayarlamak, daha iyi bir çekiş gücü elde etmenize yardımcı olacaktır.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR UYARI DAHA

Evimdergisi.com.tr'de aktarılanlara göre; Elektrikli süpürgenizin fırçasına ya da başlığına bazı kirler takılabilir ve o bölgeyi tıkayabilir. Bu durum süpürgenizin çalışma performansını ciddi oranda etkileyerek çekiş gücünün azalmasına sebebiyet verebilir. Süpürgenizin başlığını ters çevirerek temizleyebilirsiniz. Döner fırçayı ise yıkayarak 24 saat kurumaya bırakabilirsiniz. Ardından süpürgenizin hortumunu da kontrol etmelisiniz. Süpürgenin hortumunun yanı sıra borusunu ve bağlantı noktalarını tıkayan bir parça olup olmadığını da kontrol ettikten sonra süpürgenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.