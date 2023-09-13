Uzun süre taze kalmasını sağlıyor! Muz 1 ay boyunca kararmadan nasıl saklanır?

Muz, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, muzun taze kalması ve kararmasını önlemek için uygun koşullar sağlamak gerekmektedir. Muzların kararmadan 1 ay boyunca taze kalabilmesi için uygulanabilecek 5 yöntemi sizlerle paylaşıyoruz.

1. Plastik Poşet İle Saklama:

Muzları plastik poşetlere koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Böylece muzların nem oranı dengelenir ve kararmaları engellenir. Ancak, poşetlerin hava alması için üzerine birkaç delik açmanız gerekmektedir.

2. Gazete Kağıdı İle Sarma:

Muzları gazete kağıdına sararak buzdolabında saklayabilirsiniz. Gazete kağıdı, muzların nemini emer ve kararmalarını önler.

3. Limon Suyu İle Temas

Muzların üzerine limon suyu sürerek, muzların oksijenle temasını engelleyebilirsiniz. Böylece muzlar kararmaz ve daha uzun süre taze kalır.

4. Dondurucuda Saklama:

Muzları dilimleyerek dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylece muzlar daha uzun süre taze kalır ve istediğiniz zaman kullanmak için hazır olur.

5. Kurutma:

Muzları kurutarak uzun süre saklayabilirsiniz. Kurutulmuş muzlar, vitamin ve mineral değerlerini korur ve atıştırmalık olarak tüketilebilir.

MUZ NASIL KURUTULUR?

Malzemeler



3 olgun olmayan muz

2 limonun suyu



Hazırlanışı



Muzları aynı ebatlarda olacak şekilde doğrayın ve yağlı kağıt serili tepsiye birbirlerine değmeyecek şekilde dizin.

Üzerlerine kararmamaları için limon suyunu gezdirin.

100°C fırında 1 saat pişirin.

Gece yaparsanız muzlar tüm gece fırında kendi kendine soğuyarak kalırsa kıtır kıtır olur. Afiyet olsun.

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