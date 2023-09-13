Mahmut Tuncer'in başına gelen korkunç olay! ''Yüzüme 187 dikiş attılar''

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Yaşadığı korkunç olayla ilgili açıklamalarda bulunan Mahmut Tuncer herkesi çok şaşırttı.

MAHMUT TUNCER'İN YÜZÜNE NE OLDU?

Gökhan Kalaycıoğlu'nun sunmuş olduğu Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Mahmut Tuncer oldu. 35 yıl önce korkunç bir kaza geçiren Tuncer, yüzünde 187 dikişin olduğunu ve canlı canlı dikildiğini anlattı.

"YÜZÜM KORKU FİLMİ GİBİYDİ, DERİLER SARKIYORDU"

Kalaycıoğlu'nun "Yıllar önce bir kaza geçirmişsin" demesi üzerine yaşadığı korkunç kazayı anlatan Tuncer, şunları söyledi: "Yüzümde 187 dikiş var. Kafa derim ve boynumda yırtık var. Burnum ve kaşımda da yırtık var. 1988 senesinde kaza yaptık.

Mehmet Ali Erbil'in Ankara'da programı vardı. Uçaktan indik araçla giderken Çubuk Kavşağı'nda bir araba çarptı bize. Ben 9 metre dışarı fırladım. Uyandığım bağdaş kurmuş şekilde oturuyordum ve yer kan gölü olmuştu.

Ben yüzümde ufak bir sıyrık olduğunu düşünmüştüm. Bizi hastaneye götürdüler ve beni görenler 'yazık olmuş' diyerek üzerime geldi. Ağrım olmadığı için ben de ne olduğunu anlamamıştım. Yüzümü görmek istediğimde 'hiç bakma' dediler. Yüzümü gördüğümde korku filmi gibiydi. Kafa derim kalkmış, boynum aşağı sarkıyordu."

"187 DİKİŞİ CANLI CANLI DİKTİLER"



"Kafamdan darbe aldığım için 187 dikişi canlı canlı diktiler. Uzun süre her şeyden uzak kalmak zorunda kaldım. Yüzümde hiç estetik yok. Diken adamlar çok iyi diktiler belli olmuyor. Belki 100 dikişte biterdi ama onlar estetikle 187 dikiş attı. Her giren iğneyi hissettim."

Kaynak: haberler.com

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu.

11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır -- Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Mahmut_Tuncer