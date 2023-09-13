Lokantacıların sırrıymış! Eklenince kuru fasulye ve barbunya yemeğine lezzet katıyormuş...

Lezzetli bir barbunya veya kuru fasulye yemeği yapmak, birçok kişi için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Yemekte kullanılan malzemelerin doğru oranda kullanılması, pişirme süresi ve pişirme yöntemi gibi faktörler, yemeğin lezzeti üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Lokantacıların yaptığı barbunya ve kuru fasulye yemekleri ise, genellikle evde yapılanlardan daha lezzetli ve gaz yapmayan yapılarıyla öne çıkmaktadır.

Peki, lokantacıların bu yemekleri nasıl pişirdiğini merak ediyor musunuz? İşte size barbunya ve kuru fasulye pişirirken gaz yapmasını önleyen ve yemeğe lezzet katan 5 tüyo:



1. Yeterince Bekletin



Barbunya ve kuru fasulye gibi baklagiller, pişirilmeden önce yeterince bekletilmezse gaz yapabilir. Bu nedenle, yemek yapmadan önce bu baklagilleri en az 6 saat suda bekletin. Bu işlem, baklagillerin şişmesini ve gaz yapma ihtimalini azaltacaktır.

2. Yumuşak Olana Kadar Pişirin



Barbunya ve kuru fasulye gibi baklagiller, pişirilirken yavaş yavaş yumuşarlar. Bu nedenle, yemek yaparken bu baklagilleri yüksek ateşte değil, kısık ateşte pişirin. Ayrıca, pişirme süresi de önemlidir. Baklagillerin tamamen pişmesi için en az 1 saat pişirmeniz gerekmektedir.

3. Tuzunu Sonradan Ekleyin



Baklagillerin pişirme sürecinde tuz eklemek, hem lezzetini azaltabilir hem de gaz yapma ihtimalini artırabilir. Bu nedenle, baklagiller tamamen piştikten sonra tuz ekleyin.

4. Baharatları Eksik Etmeyin



Barbunya ve kuru fasulye gibi baklagiller, baharatlarla lezzetlendirildiğinde daha da lezzetli hale gelirler. Pişirme sürecinde karabiber, kimyon, kekik gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.

5. Limon Suyu Ekleyin



Barbunya ve kuru fasulyenin lezzetini arttırmak için, pişirme sürecinin sonunda limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon suyu, yemeğe hem lezzet hem de ferahlık katar.

BARBUNYA YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER



Yarım kilo taze barbunya ya da kuru barbunya

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir adet soğan

2 diş sarımsak

½ çay bardağı sıvı yağ

Bir adet havuç

Bir adet patates

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz şeker





YAPILIŞI



Kuru bamya kullanacaksanız bir gün önceden barbunyaları gece boyunca sıcak suda bekletmelisiniz.

Barbunyayı tencereye alın ve üzerine geçecek kadar su ekleyin. Tencereyi orta ateşe alın ve yaklaşık 10 dakika kadar haşlayın.

Başka bir tencereye sıvı yağı ilave edin. Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte yağı ısıtın.

Yağ kızınca içine yemeklik doğradığınız soğanı ilave edin. Üzerine de ezilmiş sarımsakları ekleyin.

Soğanların rengi pembeleşinceye kadar kavurun.

Patatesi ve havuçları küp küp olacak şekilde doğrayın ve tencereye ekleyin. Üzerine de salçayı ilave edip yaklaşık 5 dakika malzemeleri kavurun.





Sonrasında içine barbunyayı ekleyin. Tuz ve toz şekeri de kattıktan sonra üzerine bir su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın. Tüm malzemeler piştikten sonra tencereyi ocaktan alabilirsiniz. Servis aşamasında barbunya yemeğinin üzerine kıyılmış taze maydanoz ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER



2,5 su bardağı kuru fasulye

300 gram kuşbaşı et

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı tereyağ

1 büyükbaş kuru soğan

Yarım yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

10 su bardağı sıcak su

2 orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1,5 tatlı kaşığı tuz



TARİF



Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kuru fasulyelerinizi geceden ıslatın. Şişen fasulyelerin suyunu süzüp, iyice yıkadıktan sonra tencereye koyun. Üzerini bir parmak geçecek kadar soğuk su koyun.

Haşlanırken üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın. Bu işlem fasulyenin gaz yapmaması için önemli. Daha sonra bazı fasulyelerin yukarı çıktığını göreceksiniz dibe çökmesi için az bir şey daha soğuk su ekleyin.



Daha sonra başka bir tencerede eti sıvı yağ ile kavurun. Suyunu çeken ete soğan ve tereyağı ekleyin. Soğanlar kavrulduktan sonra kıvam alması için yarım yemek kaşığı un ekleyin. Daha sonra ise 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. Kokusu çıkan salçanın ardından 2 litre su ekleyin.

Haşlanan fasulyeleri süzüp, yıkadıktan sonra pişen sosla buluşturun. 15 -20 dakika fasulye ve etleri bir arada pişirin. Bu aşamada küçük küçük doğradığınız domates ve biberleri ekleyin. Baharatlar için 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ekleyin. 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin.

Afiyet olsun.

Kaynaklar: gercekgundem.com, mynet.com, youtube.com