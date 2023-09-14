Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan kötü haber! Sevenleri çok üzüldü

Bir süre önce tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeniden hastaneye yatacak. Nihat Hatipoğlu'nun sevenleri gelen kötü haberle yıkıldılar.

Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan kötü haber! Sevenleri çok üzüldü

ATV ekranında yayınladığı programlarla milyonlara ulaşan Nihat Hatipoğlu bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Turkiyegazetesi.com.tr'de aktarılan habere göre; Nihat Hatipoğlu'ndan gelen son haber sevenlerini yıktı.

YENİDEN HASTANEYE YATACAK

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz ay tansiyon sebebiyle rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan yeni duyuruda ameliyat olacağı paylaşıldı.

KALP ANJİYOSU OLACAK


Ağustos ayındaki tedavi sürecinin ardından tekrar hastaneye yatan Nihat Hatipoğlu sevenlerini meraklandırdı. Ünlü ilahiyatçının Instagram’ından paylaşılan mesajda Hatipoğlu için yakınları dua istedi. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Nihat hocamız yarın sabah (bugün) kalp anjiyosu ameliyatı olacak. Sizlerden hocamız için dua istirham ederiz.”

Apar topar hastaneye kaldırılan Nihat Hatioğlu'ndan kötü haber! Sevenleri çok üzüldü - Resim : 1

Hatipoğlu geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. O habere gercekgundem.com sayfalarında da yer vermiştik.

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldıİlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldıGüncel

SEVENLERİ ÇOK ÜZÜLDÜ

Nihat Hatipoğlu'ndan gelen kötü haber sonrası sevenleri çok üzüldü. Sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajları paylaşan binlerce kişi Hatipoğlu'na şifa dileklerini ilettiler.

RAMAZAN PROGRAMLARIYLA TANINDI

Nihat Hatipoğlu, Star TV ve ATV gibi TV kanallarında yayımlanan ramazan programlarıyla ünlenmişti. Zaman zaman aldığı ücretle tartışma konusu da olan Nihat Hatipoğlu uzun bir süredir ATV ile çalışıyor.

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