Köftenin Lezzetini Arşa Çıkartacak Sır Ortaya Çıktı: Bunu Çok Az Kişi Biliyor

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Her evde köfte harcı farklı yöntemlerle hazırlanır. Kimi galeta unu ekler, kimi karbonatla yumuşatır, kimisi ise kabartma tozuyla daha hacimli bir kıvam yakalamaya çalışır. Fakat çok az kişi, harca sarımsak suyu eklemenin fark yarattığını bilir.

KÖFTEYE SARIMSAK SUYU EKLEYİN

Birkaç diş sarımsağı soyup bir kenara alın. Ardından bir su bardağı içme suyunu cezvede kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kapatıp biraz ılımasını bekleyin. Ilıyan suyun içine sarımsakları ekleyip kısa süre beklettikten sonra, bu aromalı suyu doğrudan köfte harcınıza katın ve güzelce yoğurun.

Dilerseniz klasik köfte tarifinize sadık kalabilir, dilerseniz kendi dokunuşlarınızı ekleyebilirsiniz. Ama bu küçük detay sayesinde, ortaya çıkan lezzet herkesin damağında iz bırakacak.

Kaynak: Haber Merkezi