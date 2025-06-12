Uçakta Duyulan Ding Sesi Ne Anlama Geliyor? Meğer Çok Önemli Bir Mesajı Varmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uçağın pistte ilerlediği ya da havalanmaya hazırlandığı anlarda bir anda kabin içerisinde yankılanan "ding" sesi, yolcuların çoğu için sıradan bir sinyal gibi algılansa da, aslında bu ses kabin ekibi ve kokpit arasındaki koordinasyonun kilit parçası. Pek çok kişi bu sesi anonsun habercisi zannetse de, gerçek çok daha sistemli ve teknik.

RASTGELE DEĞİL, HER KODUN BİR ANLAMI VAR

Deneyimli kaptan pilot Steve, uçuş esnasında duyulan bu seslerin tamamen planlı olduğunu ve uçuşun belirli aşamalarına göre kullanıldığını açıkladı. Her “ding” sesi, kabin ekibine belirli bir mesaj iletmek için kullanılıyor.

İşte uçuş sırasındaki “ding” seslerinin anlamları:

Kalkıştan hemen önce: Uçak pistte ilerlerken duyulan ilk “ding” sesiyle birlikte pilotlar, “Kabin ekibi kalkış için hazırlansın” komutunu verir. Bu, kabin ekibinin koltuklarına oturup emniyet kemerlerini bağlaması gerektiği anlamına gelir.

Kalkış izni alındığında: Uçuşun başlamasına dakikalar kala, kaptan pilot “sigara içilmez” uyarı ışığını kısa süreliğine kapatıp tekrar açar. Bu hareket, ikinci bir “ding” sesine neden olur ve kabin ekibine “Son kontrolleri yapın, kalkış başlıyor” mesajı iletilmiş olur.

Bu sesler sayesinde kabin ekibi, uçuşun hangi aşamasında olduğunu anlayarak koordineli şekilde hareket eder. Yani uçakta duyulan her “ding” sesi, aslında gökyüzünde kurulan sessiz ama net bir iletişim zincirinin parçasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi