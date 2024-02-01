Kirli Sepeti'ne yeni transfer: Hayriye'nin sevgilisi olacak

Yeni adı NOW olan FOX’un pazar akşamlarına damga vuran dizisi Kirli Sepeti’ne Furkan Palalı dahil oldu. Oyuncu, Ceren Moray'ın canlandırdığı Hayriye karakterinin sevgilisine hayat verecek.

Son Güncelleme:
Kirli Sepeti'ne yeni transfer: Hayriye'nin sevgilisi olacak

Yeni adı NOW olan FOX TV'de ekrana gelen Kirli Sepeti dizisine yeni bir transfer yapıldı. Başarılı oyuncu Furkan Palalı dizinin kadrosuna katıldı. Ceren Moray’ın hayat verdiği Hayriye’ye partner geliyor.

Hayriye bir gece kulübünde tesadüfler eseri Levent’le öpüşecek. Bu ismin Levent adlı yeni siteye yeni taşınan sürpriz bir isim çıkacağı konuşuluyor.

Kirli Sepeti'ne yeni transfer: Hayriye'nin sevgilisi olacak - Resim : 1

Öte yandan Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği neşeli diziye Deniz Sarıkaş, Erdal Küçükkömürcü, Nevin Efe de diziye veda ediyor. Kirli Sepeti'nde ana kadrodan ayrılıkların yaşanacağı da kulis söylentiler arasında yer alıyor.

Son Güncelleme:
İzmir'de artık pazartesi günleri kapalı! İzmir'de artık pazartesi günleri kapalı!
Yüzünüze sürerseniz cildi mermer gibi yapıyor! Canan Karatay'da öneriyor Yüzünüze sürerseniz cildi mermer gibi yapıyor! Canan Karatay'da öneriyor
Pişirdiğiniz kahve güzel olmuyor mu? 44 yıllık kahvecinin işte sırrı Pişirdiğiniz kahve güzel olmuyor mu? 44 yıllık kahvecinin işte sırrı
Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe!
AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı
Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü! Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü!
Eski sevgililerinden vazgeçemeyen 5 burç belli oldu! Mutlaka geri dönüyorlar Eski sevgililerinden vazgeçemeyen 5 burç belli oldu
Kriz büyüdü: Vergi borçlarına 'af' mı geliyor? Vergi borçlarına 'af' mı geliyor?