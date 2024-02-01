Kirli Sepeti'ne yeni transfer: Hayriye'nin sevgilisi olacak

Yeni adı NOW olan FOX TV'de ekrana gelen Kirli Sepeti dizisine yeni bir transfer yapıldı. Başarılı oyuncu Furkan Palalı dizinin kadrosuna katıldı. Ceren Moray’ın hayat verdiği Hayriye’ye partner geliyor.

Hayriye bir gece kulübünde tesadüfler eseri Levent’le öpüşecek. Bu ismin Levent adlı yeni siteye yeni taşınan sürpriz bir isim çıkacağı konuşuluyor.

Öte yandan Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği neşeli diziye Deniz Sarıkaş, Erdal Küçükkömürcü, Nevin Efe de diziye veda ediyor. Kirli Sepeti'nde ana kadrodan ayrılıkların yaşanacağı da kulis söylentiler arasında yer alıyor.