İzmir'de artık pazartesi günleri kapalı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı İzmir Doğal Yaşam Parkı, 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren, haftanın ilk günleri ziyarete kapalı olacak.

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İzmir'de artık pazartesi günleri kapalı!

İzmir Doğal Yaşam Parkı, hayvanların periyodik kontrollerinin yapılıp, adaptasyon ve zenginleştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 5 Şubat'tan itibaren pazartesi günleri ziyarete kapalı olacak.

Hayvanların periyodik kontrollerinin yanı sıra adaptasyon ve zenginleştirme çalışmaları nedeniyle her pazartesi günü kapalı kalacak parkta, barınakların haftalık bakım ve onarım çalışmaları da yapılacak.

KIŞ AYLARINDA ZİYARET SAATLERİ

132 farklı türde yaklaşık 1800 yaban hayvanına ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı, kış aylarında 09.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyarete açık.

İzmir'de artık pazartesi günleri kapalı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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