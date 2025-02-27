Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri 15 Kaçak Göçmeni Yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçme mücadele kapsamında jandarma ekipleri 15 kaçak göçmeni yakaladı.

Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri 15 Kaçak Göçmeni Yakalandı

Kırklareli'nde ülkeye yasa dışı yollarla giren 15 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 11, polis ekipleri ise kent merkezinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Lüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara BaşladıLüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara BaşladıEkonomi

Çelikten Bir Zırhla Doğan Burçlar Belli Oldu: Onların Duygularına Hiçbir Şey Etki EtmiyorÇelikten Bir Zırhla Doğan Burçlar Belli Oldu: Onların Duygularına Hiçbir Şey Etki EtmiyorGözden Kaçmasın

Kaynak: AA

Etiketler
kaçakçı Düzensiz göçmen göçmen
Jandarma Operasyon ve Uygulama Bİlançosunu Açıklandı Jandarma Operasyon ve Uygulama Bİlançosunu Açıklandı
5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak 5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak
Muş'ta Tipi Engeli Nedeniyle Vatandaşlar Araçlarında Mahsur Kaldı Muş'ta Tipi Engeli Nedeniyle Vatandaşlar Araçlarında Mahsur Kaldı
Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de
Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası: Mansur Beye '2. Aday' Sözü Verilmiş Dursun Çiçek'ten CHP'de Ön Seçim İddiası