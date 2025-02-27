Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri 15 Kaçak Göçmeni Yakalandı
Kırklareli'nde düzensiz göçme mücadele kapsamında jandarma ekipleri 15 kaçak göçmeni yakaladı.
Kırklareli'nde ülkeye yasa dışı yollarla giren 15 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 11, polis ekipleri ise kent merkezinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Kaynak: AA