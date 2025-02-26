Muş'ta Tipi Engeli Nedeniyle Vatandaşlar Araçlarında Mahsur Kaldı

Muş'ta etkili olan tipi hayatı zorlaştırdı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş'ta Tipi Engeli Nedeniyle Vatandaşlar Araçlarında Mahsur Kaldı

Muş'ta tipi nedeniyle yollar kapandı. 30 araçta mahsur kalan vatandaşların imdadına karayolları ekipleri yetişti.

Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında yoğun tipi nedeniyle 30 araç yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Karla mücadele ekibinin bir saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ekip Şefi İdris Karakan, yüksek kesimlerde yer yer tipinin etkili olduğunu söyledi.

Hasköy-Mutki kara yolunun kapanmasıyla bölgeye gittiklerini belirten Karakan, "Yolun kapanmasıyla araçlar mahsur kalmıştı. Bu araçlarda hasta vatandaşlarımız da vardı. Vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışma başlattık. Yolu ulaşıma açarak onları kurtardık. Bölgede tipi etkisini sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Muş Kar Yağışı
Kırmızı Listedeki Kutup Ayılarının Sayısında Artış Görüldü Kırmızı Listedeki Kutup Ayılarının Sayısında Artış Görüldü
Jandarma Operasyon ve Uygulama Bİlançosunu Açıklandı Jandarma Operasyon ve Uygulama Bİlançosunu Açıklandı
5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak 5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak
Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti Ölümden Dönen Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?