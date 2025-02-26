Muş'ta Tipi Engeli Nedeniyle Vatandaşlar Araçlarında Mahsur Kaldı

Muş'ta tipi nedeniyle yollar kapandı. 30 araçta mahsur kalan vatandaşların imdadına karayolları ekipleri yetişti.

Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında yoğun tipi nedeniyle 30 araç yolda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Karla mücadele ekibinin bir saatlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ekip Şefi İdris Karakan, yüksek kesimlerde yer yer tipinin etkili olduğunu söyledi.

Hasköy-Mutki kara yolunun kapanmasıyla bölgeye gittiklerini belirten Karakan, "Yolun kapanmasıyla araçlar mahsur kalmıştı. Bu araçlarda hasta vatandaşlarımız da vardı. Vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışma başlattık. Yolu ulaşıma açarak onları kurtardık. Bölgede tipi etkisini sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA