Lüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara Başladı
İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.
Kaynak: AA
Şirketin 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklamasının ardından hisse değerinde yüzde 13’ü aşan kayıp meydana geldi.
ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİ GECİKTİ
Aston Martin, ilk elektrikli araç projesini erteleme kararı aldı. Şirket, bu kararın arkasındaki temel sebep olarak mali sıkıntıları ve artan borç yükünü gösterdi. Elektrikli araç pazarında rekabetin hızla arttığı bir dönemde alınan bu karar, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.
170 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK
Şirket, finansal zorluklarla başa çıkabilmek için 25 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, iş gücünün yüzde 5’ine denk gelen 170 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
İşten çıkarma kararının açıklanmasıyla birlikte Aston Martin’in borsa değerinde hızlı bir gerileme yaşandı. Yatırımcıların endişelerinin artmasıyla şirket hisselerindeki düşüş yüzde 13’ü geçti.