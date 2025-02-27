Lüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara Başladı

ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİ GECİKTİ

Aston Martin, ilk elektrikli araç projesini erteleme kararı aldı. Şirket, bu kararın arkasındaki temel sebep olarak mali sıkıntıları ve artan borç yükünü gösterdi. Elektrikli araç pazarında rekabetin hızla arttığı bir dönemde alınan bu karar, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.