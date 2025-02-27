Lüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara Başladı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin'in hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

Kaynak: AA

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Lüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara Başladı - Resim: 1

Şirketin 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklamasının ardından hisse değerinde yüzde 13’ü aşan kayıp meydana geldi.

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Lüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara Başladı - Resim: 2

ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİ GECİKTİ

Aston Martin, ilk elektrikli araç projesini erteleme kararı aldı. Şirket, bu kararın arkasındaki temel sebep olarak mali sıkıntıları ve artan borç yükünü gösterdi. Elektrikli araç pazarında rekabetin hızla arttığı bir dönemde alınan bu karar, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.

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Lüks Otomobil Devi Alarm Veriyor! Hisseleri Çakıldı, İşten Çıkarmalara Başladı - Resim: 3

170 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Şirket, finansal zorluklarla başa çıkabilmek için 25 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, iş gücünün yüzde 5’ine denk gelen 170 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

İşten çıkarma kararının açıklanmasıyla birlikte Aston Martin’in borsa değerinde hızlı bir gerileme yaşandı. Yatırımcıların endişelerinin artmasıyla şirket hisselerindeki düşüş yüzde 13’ü geçti.

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