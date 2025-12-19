Kars'ta Mutfakta Dehşet: Çay Demlemek İsterken Canından Oluyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars’ta yaşanan tüp patlaması işitme engelli bir gencin hayatını kabusa çevirdi. Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde meydana gelen olayda, mutfakta çay demlemek isteyen 29 yaşındaki Mehmet Gezer, gaz kaçağını fark edememesi sonucu patlamanın ortasında kaldı. Patlamada vücudunun yüzde 26’sı yanan Gezer’in tedavisi Erzurum’da sürüyor.

Anne ve babasını bu yıl kaybeden, üç kardeşiyle birlikte eski bir toprak evde yaşayan Mehmet Gezer, mutfakta bulunan büyük tüpteki gaz sızıntısını algılayamadı. Çakmağı yakmasıyla birlikte şiddetli bir patlama meydana geldi, evin büyük bölümü çöktü. Patlamanın ardından çıkan yangında Gezer’in el, kol, bacak ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

Ağır yaralanan Gezer, toprakla dolan evden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredekilerden yardım istemesi üzerine Digor Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada üç gün yoğun bakımda tedavi gören Gezer’in hayati tehlikeyi atlattığı, Yanık Tedavi Merkezi’ndeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

“EV ÜZERİME YIKILDI”

Yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Gezer, gaz kaçağını hiç fark etmediğini belirterek, birkaç kez çakmağı yaktıktan sonra bir anda patlama olduğunu ve evin üzerine çöktüğünü söyledi. Yangından güçlükle kurtulduğunu anlatan Gezer, evden çıkana kadar vücudunun büyük bölümünün yandığını ifade etti.

Kardeşi Önder Gezer ise evin tamamen gazla dolduğunu, çakmağın ateşlenmesiyle birlikte yangın çıktığını ve tüpün patladığını söyledi. Olay sırasında evde kimsenin olmadığını belirten Gezer, patlama ve yangın sonrası evde kullanılabilecek hiçbir eşyanın kalmadığını dile getirdi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz, Mehmet Gezer’in yüzünde, ellerinde, kollarında ve bacaklarında derin yanıklar bulunduğunu belirterek, hastanın yakından takip edildiğini söyledi. Gezer’in hayati riskinin şu an için bulunmadığını aktaran Temiz, ilerleyen süreçte cerrahi müdahalenin gündeme gelebileceğini kaydetti.

