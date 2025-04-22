Kargaların Bu Yeteneğini Kimse Bilmiyordu! Bilim Dünyası Şokta, İnsanlara Taş Çıkarttılar

Yapılan yeni bir araştırma, kargaların geometrik şekilleri ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanlarını bile şaşkına çeviren bu araştırma, kargaların düşünülenden çok daha zeki olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Kargaların Bu Yeteneğini Kimse Bilmiyordu! Bilim Dünyası Şokta, İnsanlara Taş Çıkarttılar

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen dikkat çekici bir araştırma, kargaların gelişmiş bir görsel algıya sahip olduğunu gözler önüne serdi. Araştırmada, kargaların insanlar gibi geometrik şekillerdeki düzeni algılayabildiği ve farklı olanı ayırt edebildiği ortaya çıktı.

KARGALARIN GİZLİ YETENEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, iki erkek kargayı bilgisayar ekranında beş benzer şekil arasındaki tek aykırı şekli gagalayarak seçmeleri için özel olarak eğitti. Denemelerde basit karelerden asimetrik dörtgenlere kadar çeşitli şekiller kullanıldı. Kargalar özellikle düzenli ve simetrik şekillerde örneğin kare ve dikdörtgen gibi formlarda farklı olanı daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit etti.

Kargaların Bu Yeteneğini Kimse Bilmiyordu! Bilim Dünyası Şokta, İnsanlara Taş Çıkarttılar - Resim : 1

BİLİM DÜNYASI ŞOKTA

Araştırmayı yöneten hayvan fizyoloğu Andrea Nieder, kuşların yön bulmak ve çevrede gezinmek için doğal olarak mekansal düzenlilikleri kullanma eğiliminde olduklarını belirtti. Bu da onların çevreyi daha iyi algılamalarını ve hayatta kalma şanslarını artırmalarını sağlıyor. Nieder’e göre bu çalışma, geometriye dair sezgilerin yalnızca insanlara özgü olmadığını, bazı hayvanlarda da evrimsel olarak geliştiğini ortaya koyuyor.

Kargaların Bu Yeteneğini Kimse Bilmiyordu! Bilim Dünyası Şokta, İnsanlara Taş Çıkarttılar - Resim : 2

Araştırma, kargaların yalnızca problem çözmede değil, aynı zamanda iki boyutlu şekillerdeki simetri ve düzeni algılama gibi karmaşık bilişsel yeteneklere de sahip olduğunu gösterdi. Bu durum, geometri bilgisinin temel bir bilişsel özellik olarak hayvanlar aleminde de var olabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: DHA

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