Benzinli ya da Dizel Fark Etmiyor: Sürücülerin Çoğu Bu Yanlışı Yapıyor! Bu Hata Motor Ömrünü Kısaltıyor

Günümüzde birçok sürücü aracı çalıştırdıktan sonra hemen yola çıkmak mı, yoksa bir süre beklemek mi gerektiği konusunda kararsız kalıyor. Bu konuda hem sanayi ustalarından hem de yetkili servislerden farklı tavsiyeler duymak mümkün. Peki, işin doğrusu ne? Arabayı çalıştırdıktan sonra beklemek gerekli mi? İşte detaylar...

Motora ilk müdahalede bekleme alışkanlığı aslında karbüratörlü sistemlerin yaygın olduğu dönemlerden kalma bir refleks. Bu sistemlerde, yakıtın doğru oranda buharlaşarak motora ulaşması için motorun belirli bir sıcaklığa erişmesi gerekiyordu. Özellikle soğuk havalarda motor yağının incelmesi ve parçaların verimli çalışması için beklemek önemliydi. Bu sayede daha iyi yağlama sağlanıyor ve motor ömrü uzuyordu.

ARTIK BEKLEMEYE GEREK YOK

Günümüzde ise araçların büyük çoğunluğu enjeksiyonlu motor sistemleri ile donatılmış durumda. Bu sistemler, motorun ihtiyaç duyduğu yakıt hava karışımını ve ısıyı elektronik sensörler aracılığıyla anlık olarak optimize edebiliyor. Yani motoru çalıştırır çalıştırmaz beklemeye gerek kalmıyor.

Hatta bazı otomobil üreticileri uzun süreli rölantide beklemenin motora zarar verebileceği yönünde kullanıcılarını uyarıyor. Bu tür araçlar için en ideal yöntem, motor çalıştıktan sonra düşük hızda sürüşe başlayarak motorun ısınmasını sürüş esnasında sağlamak.

DİZEL ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT

Modern dizel motorlarda da benzer şekilde elektronik kontrol üniteleri (ECU) sayesinde motor ısısı ve verimliliği anlık olarak yönetilebiliyor. Ancak eski model dizel araçlar söz konusuysa, özellikle hava sıcaklığı çok düşükse (örneğin -10°C altı), ilk çalışmadan sonra 30 saniye ile 1 dakika arası beklemek faydalı olabilir. Bu bekleyiş, yoğunlaşan motor yağına hareket kabiliyeti kazandırır ve yakıtın düzgün püskürtülmesini sağlar.

HIZLI KALKIŞ MOTORA ZARAR VERİR

Beklemeden yola çıkmak mümkündür, ancak hemen yüksek devirli sürüş yapmak kesinlikle önerilmez. Özellikle motor ısınmadan yapılan ani hızlanmalar, motorun iç aksamına uzun vadede zarar verebilir. En doğrusu, motor çalıştıktan sonra birkaç dakika düşük hızda ve yumuşak kullanımla ilerlemek.

Kaynak: Haber Merkezi