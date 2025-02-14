Kahvaltıda Tüketmeden Önce İki Kez Düşünün: Sağlığı Resmen Yok Ediyor

Yapılan araştırmalara göre, kahvaltıda yüksek glisemik indeksli tahıllar tüketmek, diyabet riskini artırabiliyor.

Özellikle işlenmiş tahıllar, vücuda hızlı bir şekilde enerji sağlarken, bu enerjinin harcanmaması durumunda yağ depolanmasına yol açabiliyor.

Uzmanlar, karbonhidrat ağırlıklı bir kahvaltının ardından hareketsiz bir yaşam tarzı sürdüren bireylerde kilo artışı ve kan şekeri dengesizlikleri görülebileceğini belirtiyor.

KAHVALTIDA UZAK DURULMASI GEREKEN TAHILLAR

İrmik Lapası: Buğdaydan elde edilen irmik, yüksek oranda gluten içeriyor ve kısa sürede glikoza dönüşerek kan şekerini hızla yükseltiyor. Ayrıca çocukluk döneminde sık tüketilmesi, ilerleyen yaşlarda mide ve bağırsak problemlerine neden olabiliyor.

Beyaz Pirinç Lapası: Buharda pişirilmiş beyaz pirinçten yapılan lapalar, düşük lif içeriği nedeniyle uzun süre tokluk hissi sağlamıyor. Bunun yanı sıra, besin değerleri oldukça düşük olduğu için vücuda yeterli vitamin ve mineral desteği sunamıyor.

Yulaf Lapası: Beş dakikada hazırlanan işlenmiş yulaf lapaları, yüksek ısıl işlem gördüğü için besin değerlerini kaybediyor. Uzmanlar, en az 20-25 dakika pişirilmesi gereken doğal yulafların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Mısır Lapası: Buharda işlenen mısır gevrekleri, hızlı karbonhidrat sınıfına giriyor ve kan şekerini hızla yükselterek kısa sürede açlık hissi yaratıyor. Bu nedenle kahvaltıda tüketilmesi önerilmiyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir kahvaltı için işlenmemiş, lif oranı yüksek ve düşük glisemik indeksli tahılların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak ve uzun süre tok kalmak için tam tahıllı ürünler, protein ve sağlıklı yağlarla desteklenen dengeli bir kahvaltının önemi büyük.