Yere Çöp Atanlara Kızıp Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Sakarya'da yere çöp atanlara kızan bir vatandaş, sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtlar asarak tepkisini dile getirdi.

Son Güncelleme:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yerlere çöp atanlara kızan bir kişi, sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtlar asarak sitemini gösterdi. Yazıyı gören birçok vatandaş ise kişinin haklı isyanına destek verdi.

Yere Çöp Atanlara Kızıp Öyle Bir Şey Yaptı ki... - Resim : 1

Yenidoğan Mahallesi 1522. Sokak üzerinde giriş ve çıkışta ikişer tane atık konteyneri olmasına rağmen yerlere çöp atanlara sinirlenen bir kişi, "Çöp çöpe atılır lan ayı" yazılı kağıtları sokaktaki aydınlatma direklerine ve duvarlara asarak sitem etti. Yazıyı görenler ise kişinin haklı isyanına destek verdi. İnsanların boş bulduğu yerlere çöp attığını aktaran mahalle sakini Cevdet Altınay, "Yenidoğan Mahallesi'nde oturuyorum. Vatandaşı bıktırdılar. Adam o kadar zor bir duruma gelmiş ki bu yazıyı asmak zorunda kalmış. İnsanlar her boş bulduğu yere çöp atıyor. Yazık günah bu memleket bizim memleketimiz. Adamın sabrı kalmadı demek ki bu yazıyı asarak düşüncelerini ifade etmek zorunda kalmış. Sokakların pis olması, başta insanların duyarsızlığı ve yeterince ilgi göstermemesinden kaynaklanıyor" dedi.

Yere Çöp Atanlara Kızıp Öyle Bir Şey Yaptı ki... - Resim : 2

'AYILARIN DAHA ÇOK ÇOĞALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Yazıyı asan kişinin çok doğru bir iş yaptığını ifade eden mahalle sakini Yusuf Emir, "Bu mahallenin insanıyım. Yazıyı asan kişi çok iyi bir şey yapmış. Aslında bizim insanımız böyle tepki vermez ama bu durum bir tepkinin dışarıya vurmasıdır. Bizim her yaptığımız işin doğru olmadığı ve çöplerimizi de sağa sola attığımız için vatandaş da böyle bir tepki göstermiş. Çok normal bir şey. Ben ayıların daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Bu toplum iyi şeyleri hak ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya
Son Güncelleme:
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Yatmadan Önce Sadece Bir Tutam Ekleyip İçin: Uykuda Bile Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor! Yatmadan Önce Sadece Bir Tutam Ekleyip İçin: Uykuda Bile Cayır Cayır Yağ Yaktırıyor!
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
Ne Toprak İstiyor Ne Saksı! Ölümsüz Çiçek İşte Böyle Çoğaltılıyor Ne Toprak İstiyor Ne Saksı! Ölümsüz Çiçek İşte Böyle Çoğaltılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu! Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek