Ne Toprak İstiyor Ne Saksı! Ölümsüz Çiçek İşte Böyle Çoğaltılıyor

Genellikle yapraklar kullanılarak çoğaltılan Zamia, uzmanlara göre en hızlı şekilde dal yöntemiyle çoğaltılabiliyor.

ZAMİA SUDA NASIL DAL VERİR?

Yeni başlayanların bile kolaylıkla uygulayabileceği bu yöntem oldukça basit. İlk olarak, sağlıklı ve yetişkin bir Zamia bitkisinden küçük bir dal keserek suya koymak yeterli. Ancak sabırlı olmak gerekiyor çünkü bitkinin yumru ve kökleri gelişene kadar yaklaşık altı ay beklemek gerekebilir.

GELİŞİMİ HIZLANDIRAN ETKİLİ YÖNTEM

Deneyimli çiçek yetiştiricileri, Zamia’nın daha hızlı büyümesini sağlamak için az bilinen bir hileye başvuruyor. Bitkinin köklenmesini hızlandırmanın en etkili yolu, dalı koyu renkli, opak camlı bir kaba yerleştirmek. Eğer böyle bir kap bulunmuyorsa, basit bir çözümle normal bir bardağı koyu renkli bir bezle sararak aynı etki elde edilebilir.

EKSTRA İPUÇLARI

Sıcak bir ortam sağlayın: Zamia’nın gelişimini desteklemek için mümkünse sıcak bir zemin üzerine yerleştirilmesi öneriliyor.

Aktif karbon tableti ekleyin: Dalın sağlıklı bir şekilde köklenmesini sağlamak için suya bir adet aktif karbon tableti eklemek süreci hızlandırabilir.