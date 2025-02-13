Kalorifer Peteklerine 1 Tanesi Yetiyor! Faturayı Düşürüp Dakikalar İçinde Bütün Odayı Cehennem Sıcağına Döndürüyor

Kurulumu oldukça pratik olan bu cihazlar, radyatörlerin altına mıknatıslarla sabitleniyor ve fişe takıldığında hemen kullanıma hazır hale geliyor. Sensör destekli bir sistemle çalışan fanlar, radyatörün sıcaklığını algılayarak otomatik olarak devreye giriyor ve ısıtma kapandığında kendiliğinden duruyor.

Yapılan testlerde, oturma odasındaki iki radyatöre bağlanan fanların tek bir kablo ile birbirine bağlanarak daha verimli çalıştığı gözlemlendi. Fanlar, sıcak havayı hızla odaya yayarak ortamın daha kısa sürede ısınmasını sağlıyor.