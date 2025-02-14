Sibirya’da Yıllardır Yapılıyor: Pencereye Streç Film veya Balonlu Naylon Yapıştırın, Doğal Gaz Faturanızı Yüzde 50 Düşürün!
Kış mevsiminin gelmesiyle soğuyan havalar, pencere aralarından sızmaya başladı. Evi soğutan bu havaların ise streç film ve balonlu naylon ile önüne geçmek mümkün. Böylelikle doğal gaz faturasından büyük tasarruf ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk hava ile mücadele etmek için evde uygulayabileceğiniz bazı basit ve etkili yöntemler bulunuyor. Özellikle kış aylarında pencerenizden sızan soğuk hava, ısı kaybına neden olarak doğal gaz faturalarınızı artırabilir. Ancak, Sibiryada yıllardır uygulanan ve evde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bazı kolay çözümler var.
STREÇ FİLM YÖNTEMİYLE SOĞUK HAVA ENGELLENİYOR
Kış aylarında pimapenlerden gelen soğuk hava, evdeki ısıyı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dışarıdaki soğuk havanın eve girerek odayı soğutmasını engellemek mümkün. Bu yöntemde streç film kullanarak soğuk havayı engellemek oldukça basit ve etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Streç filmi pencerenizin alt ve üst kısımlarına yerleştirip, bant ile sabitleyerek soğuk havayı dışarıda tutabilirsiniz. Streç film, aynı zamanda pencere içlerinin tozlanmasını da önlüyor.
BALONLU NAYLONLA DOĞAL GAZDA TASARRUF SAĞLAYABİLİRSİNİZ
Bir diğer çözüm ise balonlu naylon kullanmak. Naylonu pencerenizin boyutuna göre kesip, düz tarafını fısfıs ile ıslatarak cama yapıştırabilirsiniz. Bu sayede, dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesi engellenir ve içerideki sıcaklık korunur. Hem kolay uygulanabilir hem de etkili bir ısı yalıtımı sağlar.