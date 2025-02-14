Sibirya’da Yıllardır Yapılıyor: Pencereye Streç Film veya Balonlu Naylon Yapıştırın, Doğal Gaz Faturanızı Yüzde 50 Düşürün!

Soğuk hava ile mücadele etmek için evde uygulayabileceğiniz bazı basit ve etkili yöntemler bulunuyor. Özellikle kış aylarında pencerenizden sızan soğuk hava, ısı kaybına neden olarak doğal gaz faturalarınızı artırabilir. Ancak, Sibiryada yıllardır uygulanan ve evde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bazı kolay çözümler var.