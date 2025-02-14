Eşinden Pankartla Özür Diledi: 'Onu Hayatım Boyunca Bir Daha Üzmeyeceğim'

Siirt'te Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşinden ilginç bir şekilde özür diledi. Kentin işlek noktasına 'özür' pankartı asan Korkmaz, "Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim” dedi.

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Siirt’te yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Korkmaz, tartıştığı eşi Ayşenur’dan özür dilemek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki sokağa pankart astı. İlgi gören ve çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, ‘Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum’ ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, pankartın fotoğrafını çekti.

‘AMACIM, NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ GÖRMELERİ’

Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, “Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim” dedi.

Kaynak: DHA

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