Ne Yumurta Suyu Ne Muz Kabuğu! Sıvı Altın Olarak Biliniyor: Bitkileri Coşturdukça Coşturuyor

EVDE DOĞAL GÜBRE NASIL HAZIRLANIR?

Uzmanlar, bu karışımın hazırlanması için 20 gram esmer şeker ile 15 gram karbonatın karıştırılmasını öneriyor. Karışım suda çözdürülerek sulama suyuna eklenebilir veya doğrudan bitkilerin kök bölgesine serpilebilir. Haftada bir uygulanması önerilen bu yöntem, bitkilerin daha hızlı köklenmesini, daha fazla çiçek açmasını ve daha yüksek verim vermesini sağlayabilir.

Ancak aşırı kullanım konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Fazla şeker, karınca ve küf gibi zararlı organizmaları çekebilirken, fazla karbonat toprağın pH seviyesini olumsuz etkileyebilir. Doğru oranda kullanıldığında ise bu doğal yöntem, kimyasal gübrelere ve mantar ilaçlarına organik bir alternatif olarak kullanılabiliyor.