JASAT Harekete Geçti: 212 Şahıs Yakalandı

Antalya’da JASAT tarafından aranan 212 şahıs yakalandı.

JASAT Harekete Geçti: 212 Şahıs Yakalandı

Antalya'da JASAT aranan 212 kişiyi yapılan operasyonlarında yakaladı.

Antalya’da JASAT tarafından son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 212 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) farklı suçlardan aranan şahısları tespit ederek adli makamlara teslim etti.

Operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 kişi ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi de dahil olmak üzere toplamda 212 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, haklarında yürütülen adli işlemler kapsamında yetkili mercilere sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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