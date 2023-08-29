İsmail Balaban isyan etti: Sen beni satın mı aldın kardeşim?

İsmail Balaban, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Seydikemer Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında dün rakibi Enes Doğan'ı yaklaşık 10 dakika süren müsabakada yenerek başpehlivan oldu.

Balaban, zorlu geçen müsabakanın ardından dinlenmeye çalışırken seyirciler arasındaki hayranlarından Murat Koyuncu, yanına gelerek sarılarak fotoğraf çekilmek istedi.

'İNSAN BİRAZ SAYGILI OLUR'

Hayranına tepki gösteren Balaban, "Beklemenin adabı vardır, benim nabzım şu an 200, ne fotoğrafmış, insan saygılı olur" dedi.

'SEN BENİ SATIN MI ALDIN KARDEŞİM'

Koyuncu "Biz seyirciyiz, sen sporcusun, tabii ki fotoğraf çekileceksin" deyince sinirlenen Balaban, "Sen beni satın mı aldın kardeşim? Nefes alamıyorum. Hangi sporda böyle?" sözleriyle tepki gösterdi.