Karabük'te 'Ata Tohumu'yla ekildi, hasat edildi: Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 'Ata Tohumu' ürünlerinin başında gelen yerli ve coğrafi işaret tescilli maniye domatesinin hasadı başladı.

Diğer domateslere göre çok fazla tercih edilen maniye geçen yıl Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde İl/İlçe Tarım Müdürlüğü Teknik personellerinin çalışmalarıyla yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından coğrafi işaretle tescillenmişti.

"YEMESİ GÜZEL"

"Maniye domatesi ince kabuklu ve hoş kokuludur" diyen maniye üreticisi Emine Özkan, "Bir de lezzet bakımından diğer domateslerden daha lezzetli. Yemesi güzel" ifadelerini kullandı.

"50 YILDIR TARIMLA İLGİLENİYORUM"

Yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraştığını aktaran Özkan, "Sürekli hem bahçe, hem meyvecilik yaptık. Şimdi de son zamanlarda hem domates hem bağ üzerine çalışıyoruz. 3-4 dönüm bağımız var. Biraz da çalışmayı çok severim. Çocukluğumdan beri böyle bahçelerde yetiştiğim için bırakamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem