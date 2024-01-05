İlgi odağı haline geldi, Sakarya'ya 140 bin kişilik akın!

Sakarya'da bulunan ve ziyaretçilerini kapılarını açan Acarlar Longozu'na 2023 yılında 140 binden fazla ziyaretçi geldi. 7 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin tek parça halindeki en uzun su basar ormanı olan Acarlar Longozu, adeta büyülüyor.

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İlgi odağı haline geldi, Sakarya'ya 140 bin kişilik akın!

Sakarya'nın doğa harikası Acarlar Longozu, 2023 yılında 140 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti.

Özellikle yabancı turistlerin ilgi odağı olan doğa harikası haftanın her günü ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

7 buçuk kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun su basar ormanı olan Acarlar Longozu, 74 familya ile dünyada nadir görülen 3 endemik bitkininde yer aldığı 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türüne ev sahipliği yapıyor.

İlgi odağı haline geldi, Sakarya'ya 140 bin kişilik akın! - Resim : 1

ACARLAR LONGOZU

Acarlar Longozu, Sakarya'nın kuzeyinde Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alıyor.

Acarlar Longozunu, birçok göl veya sulak alandan ayıran ve Türkiye'de çok az sulak alanda ortaya çıkan özelliği; göl tabanının büyük ölçüde (tahribattan kurtulabilenler) geçilmesi zor, yoğun bir orman formasyonu ile kaplı olmasıdır. Bu orman, dişbudak, söğüt, kavak, karaağaç ve kızılcık gibi ağaç türlerinden oluşur.

Acarlar Longozu, zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken bir yerdir. Burada, endemik ve nesli tükenmekte olan birçok bitki ve hayvan türü yaşamaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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