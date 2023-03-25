İftar sofralarının vazgeçilmezi 'güllaç', nasıl yapılır? İşte ustasından güllaç tarifi...

Ramazan aylarında tutulan oruçları açmak için kurulan iftar sofraları, pek çok yemek seçeneği ile donatılıyor.

Sahurdan iftar vaktine kadar aç kalınan saatlerin ardından midenin adeta bayram ettiği iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında ise Osmanlı saray mutfağında da yeri olan güllaç yer alıyor.

GÜLLAÇ, FAYDALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Osmanlı’dan günümüze taşınan güllaç ise, hafifliği ve faydalarıyla dikkat çekiyor. Genelde ceviz, badem veya fındık ile yapılan sütlü tatlı, gün içinde kalsiyum, demir, fosfor, potasyum gibi minerallerin vücuda alınmasını, kalp ve damar hastalıklarından bağışıklığın güçlendirilmesine kadar birçok faydası bulunuyor.

Güllaç tatlısı için gerekli malzemeler:

* 1,5 litre manda sütü,

* İki su bardağı şeker,

* Ceviz, badem veya fındık (İsteğe göre),

* 12 yaprak güllaç,

* İki yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre).

İşte iftar sofralarının vazgeçilmezi güllaç tatlısının tarifi ve yapımı:

- Manda sütü ocağa konulduktan sonra şeker ilave edilir ve 15 dakika kaynatılır. Sütün, serçe parmağımızı yakacak şekilde olması gerekir,

- Kaynadıktan sonra sütün 15 dakika beklemesi gerekiyor,

- Yaprak güllacın her katı ıslatılıp arasına (isteğe göre) fındık, fıstık, ceviz kullanılır,

- Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirin,

- Üzerine en güzel meyve olan çilek ve vazgeçilmezimiz antep fıstığı. Olmazsa olmazlarımızdandır. İsteyen; elma, portakal, vişne veya kivi koyabilir,

- Güllacı iki saat kadar buzdolabında muhafaza edin.

Güllacı, en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem