Ter kokusuna kesin çözüm. Saatlerce uzak tutuyor

Kış aylarında pek olmasa da yaz aylarında bir çok kişi ter kokabiliyor. Ter kokusundan genelde parfüm kullanarak kurtulmaya çalışmaktayız. Oysa ter kokusundan doğal yollarla da kurtulmak mümkün olabilmekte.

TER KOKUSUNA DOĞAL ÇÖZÜM

Mynet'te yer alan bir içerikte ; Ter kokusundan kurtaran doğal bir yöntem paylaşıldı. İşte ihtiyacınız olan malzemeler.

8 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1/4 bardak mısır nişastası

1/4 bardak karbonat

Bir miktar lavanta yağı

Küçük cam kavanoz

Nasıl hazırlanır?

Karbonat ve mısır nişastasını karıştırın. Üstüne hindistan cevizi yağını ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Hindistan cevizinin oda sıcaklığında olmasına, katı kalmamasına dikkat edin.

İstediğiniz homojen karışımı elde ettikten sonra yağınızı da ekleyebilirsiniz.Hazırlanan karışımı küçük bir cam kavonoza aktarın. Oda sıcaklığında saklayın.

Duştan sonra bir miktar alıp koltukaltına sürebilirsiniz.

TER KOKUSU İÇİN ALTERNATİF YÖNTEM

Öte yandan Milliyet'te yer alan bir içerikte de; Ter kokusunu ortadan kaldıran alternatif bir yöntem paylaşıldı.

Terleme sonucunda vücutta koku hissedilebiliyor. Bölgesel olarak en çok ter gözlemlenen bölge, koltuk altlarıdır. Kişiler yoğun terleme sonrasında, mutlaka deodorant ürünlerini tercih etmelidir. Ter kokularına karşı olarak özel üretilen deodorantlar, terlerin koku yapmasına engel oluyor ve rahatsız edici durumları engelliyor.

Kişiler işe giderken veya dışarıdayken, hareket etmesinden dolayı terleyebiliyor. Oluşan terleme etrafta bulunan bireyleri oldukça rahatsız edebiliyor. Terleme oranı yüksek olan bireylerin, bölgesel deodorant bulunması gerekir. Eğer çok terleme yaşanıyorsa, deodorant kişilerin yanında veya çantasında taşınabilir.