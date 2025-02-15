İç Isıtan Kare... Soğukta Üşüyen Kedi, Köpeğin Yanına Sığındı
Tunceli'de etkili olan soğuk hava, sokak hayvanlarını da zor durumda bırakırken, bir kedi üşümemek için sokak köpeğinin üzerine çıkarak ısınmaya çalıştı. O anlar, doğa fotoğrafçısı Hasan Aktuğ tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tunceli’de soğuk hava nedeniyle üşüyen bir kedi, sokak köpeğinin üzerine çıkarak ısınmaya çalıştı. O anlar, doğa fotoğrafçısı Hasan Aktuğ tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KÖPEĞİN YANINA SOKULDU
Bölgede etkili olan kar yağışı ve dondurucu hava, hem insanları hem de sokak hayvanlarını zor durumda bırakıyor. Soğuktan korunmak isteyen kedi, sıcaklık arayışıyla bir köpeğin yanına sokuldu ve üzerine çıkarak ısındı.
Sevimli anlara sahne olan bu görüntü, izleyenlerin içini ısıttı. Köpeğin tepkisiz kalıp kediyi rahatsız etmemesi, hayvanlar arasındaki dostluğun güzel bir örneği olarak sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA
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