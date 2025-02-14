Hakkari'de Gençlik Kampına Gideceklerdi, Karda Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı

Hakkari'deki gençlik kampına gitmek isteyen 42 öğrenci, Erzurum'da otobüsleri kara saplanınca mahsur kaldı. Öğrenciler ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.

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Hakkari'de Gençlik Kampına Gideceklerdi, Karda Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı

Hakkari'de düzenlenen gençlik kampına gitmek için Sivas'tan yola çıkan, içerisinde çoğu üniversite öğrencisi 42 kişi bulunan, Çetin Ercan yönetimindeki 06 EBS 531 plakalı otobüs, Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsal Çakmaközü Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle kara saplandı.

İhbarla bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün karla mücadele ekipleri ve jandarma sevk edildi. Otobüsten indirilen 42 kişi, 3 ayrı minibüse bindirilerek Ağrı'nın Tutak ilçesine götürüldü. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından saplandığı yerden kurtarılan otobüs, öğrencileri Tutak ilçesinden alarak Hakkari'ye doğru yola çıktı.

Ferit Kaya, "Sabah saatlerinde otobüsün kara saplandığını duyar duymaz Karayazı Kaymakamı Onur Titiz'in talimatıyla kurtarma ekipleri ile birlikte bölgeye gittik. Öğrencileri otobüsten indirip, minibüslere bindirdik ve ikramlarda bulunduk. Onları sağ salim Ağrı'nın Tutak ilçesine gönderdik. Öğrenciler ve ekipteki görevliler, ilçeye giden otobüsleri ile yeniden yola çıktılar" dedi.

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Kaynak: DHA

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Erzurum Hakkari Kar Yağışı
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