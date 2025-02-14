Kardan Gelin’e Takılan Takı Dudak Uçuklattı, Hem Halay Çekti Hem de Poz Verdi

Kar sonrasında yaşanan ilginç manzaralara her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken Muş’ta kadın kuaförü Mukadder Er ve çalışanlarının yaptığı “Kardan Gelin”, herkesi şaşırttı.

Küpeden bileziğe altınla donatılan Kardan Gelin’e toplamda 1 milyon lira altın takıldı. Yaşanan ilginç anları video çeken Mukadder Er ve çalışanları halay da çekti.

'GELİNİMİZE ALTIN TAKTIK'

Sosyal medyada gündem olan görüntülerinin yaratıcısı Mukadder Er, şunları söyledi: Memleketimizde 6 ay kış mevsimi sürüyor. Bu sene kar yağışı geç geldi. Kar yağışı ile birlikte kuaför olarak asıl işimiz olan gelin hazırlamayı yaptık. Kardan gelin yaptık, gelinimize altın taktık. Gelinimize 1 milyon TL değerinde altın taktık. Kardan gelinimiz yoldan geçenlerin de dikkatini çekti. Vatandaşlarımız gelip fotoğraf çekti.

Kaynak: İHA