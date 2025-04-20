Hurdacı Dükkanı Alev Topuna Döndü

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan bir hurdacı dükkanı bir anda alevlere teslim oldu.

Hurdacı Dükkanı Alev Topuna Döndü

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi'nde bir hurdacı dükkanı alev topuna döndü.


Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan hurdacı dükkanında yangın çıktı.

Alevlere teslim olan hurdacı dükkanını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı hurdacı dükkanı kullanılamaz hale geldi.

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